Foggia, 16enneper salvare la madre: 'Non ho ancora finito...' Strage di famiglia l'altra notte in provincia ... connazionale, ma fra lui e lei si è frapposta la figlia sedicenneche ha ...Quando i sanitari sono arrivati sul posto,respirava ancora, ma era gravissima. Èprima di arrivare all'ospedale di Foggia, proprio dove la mamma invece è stata ricoverata. I ..."Una preghiera e un pensiero affettuoso per- ha scritto Matteo Salvini - uccisa dall'uomo,a 16 anni per mano di quello che non si può definire padre ma solo spregevole delinquente. ...

Gessica, morta a 16 anni per salvare la madre Vanity Fair Italia

Torremaggiore, si mette davanti per difendere alla madre per difenderla dalla furia omicida di suo padre, Jessica Malaj è morta a 16 anni ...La morte di Gessica Malaj, 16 anni, uccisa a coltellate a Torremaggiore (Foggia) è solo l’ultimo caso: negli ultimi due anni ci sono stati tre terribili vicende analoghe ...