Germania | demolito un viadotto dell' autostrada A45

E' statocon l'esplosivo il ponte dell'autostrada A45 Rahmedetal, in. Diverse decine di curiosi hanno assistito alla demolizione. Il ponte era chiuso al traffico dal 2 dicembre 2021 a causa ...- Usati 150 kg di esplosivo. Il viadotto che si trova nella valle di Rahmede, in Renania settentrionale - Vestfalia era alto 70 metri e lungo 435. Da 17 mesi era chiuso per motivi di sicurezzaL'infrastruttura dell'autostrada A45 in località Lüdenscheid era gravemente danneggiata ed è stata chiusa 17 mesi fa con serie conseguenze per la ...

Germania, demolito un ponte autostradale: il momento in cui vengono giù 17 mila tonnellate Corriere TV

E' stato demolito con l'esplosivo il ponte dell'autostrada A45 Rahmedetal, in Germania. Diverse decine di curiosi hanno assistito alla ...Usati 150 kg di esplosivo. Il viadotto che si trova nella valle di Rahmede, in Renania settentrionale- Vestfalia era alto 70 metri e lungo 435. Da 17 mesi era chiuso per motivi di sicurezza ...