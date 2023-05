Germania | demolito un ponte autostradale da 17mila tonnellate

(Di lunedì 8 maggio 2023) - Usati 150 kg di esplosivo. Il viadotto che si trova nella valle di Rahmede, in Renania settentrionale - Vestfalia era alto 70 metri e lungo 435. Da 17 mesi era chiuso per motivi di sicurezza

Il ponte autostradale sulla valle di Rahmede era stato costruito nel 1965-68 Era stato chiuso 17 mesi fa per motivi di sicurezza. Centinaia di curiosi in Germania ad assistere alla demolizione del pon ...