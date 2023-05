Il ponte Rahmedetal sull'autostrada A45 vicino alla città di Luedenscheid nellaoccidentale è stato demolito con un'esplosione controllata. Ad assistere una folla di ...sono stati necessari...Sono già ammesse alla finale i cosiddetti big five - Francia,, Italia, Spagna e Gran ... quelli della finale partivano daper arrivare fino a 350 euro . Per quanto riguarda l'edizione di ...Lasi prepara a più che triplicare la sua potenza fotovoltaica in meno di sette anni. Punta infatti ad avere 215 GW d FV connesso entro il 2030, partendo dai circa 63 GW censiti a fine 2022, che ...

Germania, 150 chili di esplosivo per 453 metri: la demolizione del ponte diventa uno spettacolo Repubblica TV

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...La Germania si prepara a più che triplicare la sua potenza fotovoltaica in meno di sette anni. Punta infatti ad avere 215 GW d FV connesso entro il 2030, partendo dai circa 63 GW censiti a fine 2022, ...