Genoa promosso in Serie A | Virginia Mihajlovic ringrazia papà Sinisa | “Sei stato il nostro portafortuna”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Attraverso un post su Instagram,, figlia del compianto, ha dedicato un lungo messaggio alper la promozione delinA. Nel club ligure infatti milita Alessandro Vogliacco, compagno della ragazza, la quale è rimasta dunque legata al calcio anche dopo la scomparsa di: “Oggi, amore mio, mi hai regalato una delle emozioni più belle che io abbia mai provato, ti meriti più di chiunque altro tutto ciò che stai vivendo, perché solo io e te sappiamo tutto quello che abbiamo vissuto prima di arrivare qui – ha scritto, per poi proseguire –, a te ho pensato in ogni singolo minuto di questa partita, e la prima cosa che ho fatto quando l’arbitro ha fischiato ...

Così il Frosinone è salito a quota 74, tenendo ilmatematicamente) distanze 4 lunghezze. Ha confermato il migliore attacco (57 gol) e la difesa meno battuta (22 reti al pari del)...Con la vittoria del Parma sul Brescia si chiude la terzultima giornata del campionato regolare. I ducali sono matematicamente dentro i play off, la Reggina salva ed in attesa della sentenza di ...Ce lo hanno insegnato i maestri dell'Anfield: perché quando cammini nel mezzo di una tempesta e tieni la testa bene in alto, allora non avrai paura del buio e ...

Bari, sfuma la promozione diretta. Il Sudtirol vince a Terni, ok Palermo La Gazzetta dello Sport

Tra poco si darà il via ai Playoff di Serie B, in cui otto squadre lotteranno per l'ultimo posto promozione. Quando iniziano Come funzionano Quali sono le squadre qualificate Sono previsti suppleme ...Il Genoa ce l'ha fatta. Perfettamente in linea con una tabella di marcia che aveva ipotizzato l'ultimo scatto proprio ieri contro l'Ascoli. Nello spazio di un solo anno, i rossoblù tornano in quella S ...