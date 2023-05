Genoa in A | Virginia Mihajlovic scrive a papà Sinisa | “Il nostro portafortuna”

In casa Mihajlovic si festeggia la promozione delin Serie A. I trascorsi del compianto Sinisa sono legati, come sappiamo, alla Sampdoria, ma da qualche anno una delle sue figlie,, è legata al calciatore Alessandro Vogliacco , ......Stati Confederati d'America spostano la loro capitale da Montgomery (Alabama) a Richmond () ... se lo aggiudica il, che supera in finale l'Internazionale di Torino 1899 " A Dublino apre l'...In casa Mihajlovic si festeggia la promozione delin Serie A. I trascorsi del compianto Sinisa sono legati, come sappiamo, alla Sampdoria, ma da qualche anno una delle sue figlie,, è legata al calciatore Alessandro Vogliacco , ...

Genoa in A, il commovente messaggio di Virginia Mihajlovic per il papà Sinisa Corriere dello Sport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...GENOVA - In casa Mihajlovic si festeggia la promozione del Genoa in Serie A. I trascorsi del grande Sinisa sono legati alla Sampdoria, ma da qualche anno una delle due figlie del compianto calciatore ...