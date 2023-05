Genoa | Blazquez | 'In A saremo competitivi Gilardino? Un grande allenatore Sullo stadio'

..., che si è integrato alla perfezione nel tessuto societario e urbano, e al presidente Zangrillo ai quali va dato merito di aver mantenuto la parola: only one year, e così è stato ". Il...... anche la Primavera delha conquistato la promozione, proprio quella primavera che ha dovuto ... "Abbiamo lavorato tutti per il meglio - gli ha fatto eco l'ad- . La città ci ha dato tanto ...... anche la Primavera delha conquistato la promozione, proprio quella primavera che ha dovuto ... "Abbiamo lavorato tutti per il meglio - gli ha fatto eco l'ad- . La città ci ha dato tanto ...

TMW - Genoa in A, Blazquez: "Ripartiamo da Gilardino, ci sono le basi per un grande futuro" TUTTO mercato WEB

Molti club esteri fanno i complimenti al Grifone per il ritorno in Serie A. E arriva un messaggio anche da Blessin. Blazquez: "Siamo già al lavoro per la prossima annata" ...Vola Grifone nel cielo blu dipinto di rossoblu. È un successo rilevante, abbagliante la Serie A raggiunta dal Genoa prima delle ultime due giornate. È stato un brindisi non solo a Genova, ma in tutta… ...