Gb | dalla regina Mary a Lady Diana | le ‘dancing queen’

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 8 maggio 2023) Marcelino Sambé e Francesca Hayward principal del Royal Ballet si sono esibiti a Windsor per il Coronation Concert Anche il Royal Ballet ha partecipato ai festeggiamenti per l’ascesa al trono di Carlo III e dellaCamilla. Due principal della storica compagnie inglese, Marcelino Sambè e Francesca Hayward, si sono esibiti nel parco del Castello di Windsor nell’ambito del Coronation Concert, tra agli appuntamenti più attesi per celebrare l’incoronazione dei sovrani inglesi. “Un legame, quello tra la famiglia reale inglese e il Royal Ballet, fondato da dame Ninette de Valois, che risale ai tempi dellaVittoria che ‘conobbe’ la magica Taglioni e si fece realizzare delle bambole con le sue fattezza, con gli abiti di ‘Bayadère’, ‘Sylphide’, ‘Guglielmo Tell’ – ha raccontato da Londra all’Adnkronos la critica e studiosa Simonetta Allder ...