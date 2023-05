Gazzetta – Roma | Josè Mourinho e il futuro | si scalda la pista del Psg

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 8 maggio 2023) 2023-05-08 10:31:48 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla rosea: L’emittente francese Rmc parla di un’accelerazione del club parigino per il tecnico portoghese, in rapporti sempre più freddi con i Friedkin La foto che campeggia sulla notizia di Rmc è molto francese: Joséche atteggia le labbra a una smorfia astuta, con dietro la curva del Psg illuminata dai fumogeni e in piena esultanza. Il titolo è esplicativo: “Paris accèlere sur”. È curioso notare lo scarto che si è notato nell’informazione transalpina sullo Special One. Nonostante la posizione di Galtier si facesse di settimana in settimana meno solida, si notava una certa prevenzione nei confronti dell’allenatore portoghese. Adesso però, complice gli eccellenti rapporti che Luis Campos, l’uomo mercato del Psg, ha con lo stesso Mou (voleva portarlo anche al Milan quando ...