Gazzetta – Fallimento Ajax | zero titoli e Champions a rischio | rivoluzione in estate Kudus e non solo | i big ai saluti | Mercato

(Di lunedì 8 maggio 2023) 2023-05-08 07:29:50 L’autorevole rosea: Era dal 2018 che l’non concludeva una stagione senza sollevare neppure un trofeo. Cinque anni che hanno compreso anche una stagione, la 2019-2020, cancellata a causa della pandemia, ma che hanno visto i lancieri festeggiare tre campionati, due KNVB Beker, la Coppa d’Olanda, e una Johan Cruijff Schaal, la Supercoppa. La squadra più blasonata d’Olanda, campione in carica ancora per poco, cederà lo scettro al Feyenoord che con quattro partite da giocare ha cinque punti di vantaggio e una partita in meno rispetto alla seconda. Che non è l’, e il problema per la squadra di Amsterdam è proprio questo. Ma andiamo con ordine. INCUBO PSV – L’ha perso entrambe le finali, coppa e supercoppa di quest’anno, contro il PSV Eindhoven: in Supercoppa a fine luglio per 5-3, in ...