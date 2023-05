Gazzetta – Calciomercato | Roma-Aouar | raggiunto l’accordo per un quinquennale

(Di lunedì 8 maggio 2023) 2023-05-07 15:48:34 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla rosea: Il franco-algerino, in scadenza col Lione, ha detto sì a Tiago Pinto. L’affare sarà ufficializzato dopo che saranno ultimate le formalità col club francese Lamette a segno il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione. Il gmnista Tiago Pinto ha infattiun accordo con Housseme il suo entourage. Il franco algerino, che a giugno si svincolerà dal Lione, non ha ancora firmato con il club dei Friedkin ma l’intesa è totale e l’ufficialità arriverà una volta che da Trigoria avranno ultimato tutte le formalità con i transalpini (c’è una procedura ben precisa da seguire). Il classe ‘98 si legherà ai giallorossi con un. corteggiamento — L’interesse della ...

Le parole di Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, sul suo possibile ritorno in Italia con Inter o Lazio Diego Simeone ha parlato a Ladello Sport di un possibile ritorno all'Inter o alla Lazio. PAROLE - "Non so quanto ancora potrò allenare, ho 53 anni: altri 5 Di sicuro il nostro è un mestiere ...... ha rilasciato un'intervista a Ladello Sport . Il tecnico dei colchoneros si è soffermato anche sul proprio futuro: 'Ho un altro anno di contratto, vedremo che succederà. Gli stimoli li ...Simone Inzaghi © LaPresse -.it 'C'è pressione per tutti, anche per i giocatori - ha spiegato in una intervista alla 'dello Sport' - Ma Inzaghi ha una rosa più forte rispetto a ...

Colpo Roma: ecco Aouar. C'è l'accordo, firmerà un quinquennale coi giallorossi La Gazzetta dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Mimmo Criscito non molla. Dopo aver festeggiato la promozione anticipata del suo Genoa in Serie A, il numero 4 rossoblù, vicino al ritiro dal calcio giocato, mette nel mirino il prossimo traguardo. Qu ...