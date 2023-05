Gaeta Rubano un’auto e l’abbandonano in via del Colle | ladri in fuga

Leggi su temporeale.info

(Di lunedì 8 maggio 2023)– I Carabinieri della Tenenza diintervenuti in quella Via dela seguito di segnalazione circa la presenza di persone sospette, hanno rinvenuto un’ autovettura lasciata repentinamente abbandonata da soggetti che si davano allaper le campagne circostanti senza comunque essere intercettati. Immediati accertamenti permettevano di appurare che l’autovettura in questione L'articolo Temporeale Quotidiano.