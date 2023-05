Gaeta Gli studenti dell’Istituto “Enrico Fermi” incontrano l’astrofisica Ersilia Vaudo

Nonostante i risultati positivisconvolgimenti principali ci sono in zona retrocessione, con il ... ATLETICO TORRENOVA - FONTE MERAVIGLIOSA 5 - 2 AUDACE - VICOVARO 1 - 3- PRO CALCIO TOR ...... ma sia Maio che Diop respingonoattacchi. La ripresa inizia con il solito Maydana che si ... Al 29′, il neo entrato, trova un corridoio magico per Coulibaly che si traveste da attaccante ...... bravo a vincere un contrasto fisico in area di rigore, poi si supera con un riflesso gattesco sulla girata ravvicinata di Di. Momento di grande pressione perospiti ma il Bitonto regge l'...

Da Tarquinia a Gaeta: gli studenti del "Cardarelli" presenti al ... TerzoBinario.it

Le dichiarazioni dell'allenatore gialloblu al termine della finale regionale playoff contro Enna: "Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, li ringrazio per quello che hanno fatto" ...Nel pomeriggio di oggi, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Itri, a seguito segnalazioni giunte al NUE112, per un soccorso a due persone disp ...