Futuro Osimhen | la mossa di De Laurentiis cambia i piani

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 8 maggio 2023) Victorè stato uno degli artefici principali dello Scudetto del Napoli. Il bomber nigeriano si è messo in mostra con una stagione straordinaria. Attualmente è anche il capocannoniere della Serie A, oltre ad aver battuto il record di gol di George Weah come miglior marcatore africano della storia del calcio italiano. Le prestazioni ditra Serie A e Champions League hanno attirato gli occhi delle grandi d’Europa che hanno deciso di tentare l’assalto al termine della stagione. Il Napoli non ha mai ostacolato eventuali trattative ma intende non scendere sotto i 150 milioni di euro per acquistarlo.Maschera: aperti i discorsi per il rinnovo Pochi giorni fa si è parlato insistentemente dell’interesse del Bayern Monaco perma poi i bavaresi si ...