Furto di computer alla Regione Toscana. Ladri nella notte negli uffici della Direzione lavoro Firenze Post

Furto di computer e di altre apparecchiature negli uffici della Giunta regionale della Toscana, in via Giovanni Pico della Mirandola a Firenze, dove ha sede la Direzione lavoro, che si occupa di ...E' la seconda volta in due settimane. I ladri sono scappati con quattro pc, una fotocamera e un videoproiettore ...