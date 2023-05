Fuortes si è dimesso | mancano le condizioni per continuare

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 8 maggio 2023) "Nell'interesse dell'Azienda rimetto il mandato.lepernell'incarico". Con queste parole, in sostanza, secondo quanto si legge in una nota ufficiale, l'amministratore delegato della Rai Carloha comunicato le sue dimissioni al ministro dell'Economia e delle Finanze. "Nel primo anno di lavoro del nuovo Consiglio di amministrazione con il governo Draghi - afferma il amnager - il Cda ha raggiunto grandi risultati per l'azienda. Per citarne solo alcuni: nuovi programmi e palinsesti che hanno portato tra l'altro a un evidente rilancio di Rai2, la trasformazione organizzativa per Generi, un Piano immobiliare strategico che si attendeva da decenni, un rilevante potenziamento di RaiPlay e dell'offerta digitale"."Dall'inizio del 2023 sulla carica da me ricoperta e sulla mia persona - ...