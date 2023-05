Fuortes | «Lascio la Rai | non ci sono più le condizioni per proseguire»

(Di lunedì 8 maggio 2023) Carlolascia la Rai; una decisione di cui si parlava da settimane e che oggi è diventata ufficiale. È stato lo stesso ormai ex amministratore delegato ad annunciarlo informando il Ministero dell'Economia. Queste le parole con cuiha motivato la sua decisione: «Dall'inizio del 2023 sulla carica da me ricoperta e sulla mia persona si è aperto uno scontro politico che contribuisce a indebolire la Rai e il Servizio pubblico. Allo stesso tempo ho registrato all'interno del Consiglio di amministrazione della Rai il venir meno dell'atteggiamento costruttivo che lo aveva caratterizzato, indispensabile alla gestione della prima azienda culturale italiana. Ciò minaccia di fatto di paralizzarla, non mettendola in grado di rispondere agli obblighi e alle scadenze della programmazione aziendale con il rischio di rendere impossibile affrontare le ...

Il dirigente ha anticipato i tempi:"Prendo atto che non ci sono più le condizioni per proseguire il mio lavoro di amministratore delegato", ha scritto, rivendicando al contempo i risultati

Dopo voci di corridoio e indiscrezioni mai confermate, è giunto un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. Non ha alcuna intenzione di scendere a compromessi, soprattutto in vista delle scelte le ...(Adnkronos) - Prima il direttore generale poi, dal 2018 con l'attuazione della riforma della governance, l'amministratore delegato. La guida della Rai, guardando agli ultimi vent'anni, è stata sempre ...