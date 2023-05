Fuortes lascia la Rai | il governo nega pressioni

(Di lunedì 8 maggio 2023) AGI - Si apre una nuova stagione in Rai: l'ad, comunica al ministero dell'Economia le sue dimissioni, "prendo atto che non ci sono più le condizioni per proseguire il mio lavoro", spiega. Poi l'affondo: "Dall'inizio del 2023 sulla carica da me ricoperta e sulla mia persona si è aperto uno scontro politico che contribuisce a indebolire la Rai e il Servizio pubblico. Allo stesso tempo ho registrato all'interno del Consiglio di amministrazione della Rai il venir meno dell'atteggiamento costruttivo che lo aveva caratterizzato, indispensabile alla gestione della prima azienda culturale italiana". Ed ancora: "Non posso, pur di arrivare all'approvazione in Cda dei nuovi piani di produzione, accettare il compromesso di condividere cambiamenti, sebbene ovviamente legittimi, di linea editoriale e una programmazione che non considero ...

Carlo Fuortes, come previsto, lascia la Rai. Con parole che però sorprendono per la durezza dei toni e puntano il dito contro la maggioranza, dove si erano dati da fare per trovargli un altro posto, t ...(Politica) L’amministratore delegato: non ci sono le condizioni per proseguire. In arrivo Sergio&Rossi. Di Micaela Bongi ...