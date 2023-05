(Di lunedì 8 maggio 2023) "Cosa penso di Marcell? E' difficile da dire. Lesono un'esperienza in cui le persone tirano fuori cose inaspettate, ildi loro, c'è un ambiente che stimola in un, ...

Sono le parole della leggenda dell'atletica Shelly - Ann, a Parigi alla stampa italiana, tra cui l'Adnkronos, presente per la cerimonia dei Laureus Awards, parlando dell'oro olimpico ...Sono le parole della leggenda dell'atletica Shelly - Ann, a Parigi alla stampa italiana, tra cui l'Adnkronos, presente per la cerimonia dei Laureus Awards , parlando dell'oro olimpico ...Altro personaggio molto atteso è Shelly - Ann, la velocista giamaicana che in carriera si è laureata tre volte campionessa olimpica e dieci volte campionessa mondiale, candidata a ...

Fraser-Pryce: "Jacobs a Tokyo ha dato il meglio, Olimpiadi ... Adnkronos

Home Adn Kronos Fraser-Pryce: “Jacobs a Tokyo ha dato il meglio, Olimpiadi stimolano in modo unico” “Cosa penso di Marcell Jacobs E’ difficile da dire. Le Olimpiadi sono un’esperienza in cui le perso ...Parigi, 7 mag. (Adnkronos) - E' tutto pronto a Parigi per i Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport che andranno in scena domani sera.