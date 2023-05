(Di lunedì 8 maggio 2023) Le due grandi lezioni che s’imparano andando a vederesu un palcoscenico milanese non sono diverse da quelle che, facendo attenzione, era già possibile imparare guardando “Pretend it’s a city”, il documentario a puntate che Martin Scorsese ha girato su di lei per Netflix nel 2020, e “Public speaking”, quello che sempre Scorsese aveva girato per Hbo, migliore perché risalente a prima che diventasse di moda far tutto a puntate. La prima lezione è: non fate i brillanti gratis. Seavesse Twitter, le sarebbe toccato trovarsi un lavoro. Invece (se vi sembra di avermelo già sentito dire, sì: l’avevo già scritto recensendo “Pretend it’s a city”) può salire su un palco e, davanti a un pubblico pagante, dire le frasette spiritose che noialtri – che da grandi volevamo fare gli intellettuali brillanti ...

... specificando che ciò ha comportato l'avere non solo un ingresso omaggio e un invito all'after party, ma anche l'accesso a un incontro privato con degli studenti tenuto dail giorno ...non ha un cellulare né una connessione Wi - Fi. È una scrittrice, ma non scrive un libro da quarant'anni (fatta eccezione per un racconto per bambini del 1994, che ha avuto successo in ...Da tempo la città di Milano si sta impegnando per portare al Teatro degli Arcimboldi spettacoli internazionali nel suo cartellone (, Parsons Dance, Bob Dylan sono soltanto alcuni dei ...

Fran Lebowitz e l’arte di dosare il disprezzo per continuare a fatturare Linkiesta.it

Un accesso privilegiato alla più famosa scrittrice non scrivente d'Occidente, ospite a Milano al Teatro degli Arcimboldi.Ieri sera è andata in scena l’unica data italiana dello spettacolo-intervista dell’intellettuale americana. Che ha parlato (anche) di podcast, AI e dell’unica volta in cui ha ammesso di aver avuto tor ...