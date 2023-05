Formia “La passeggiata di Cicerone” | affidata ad un ingegnere di Arpino la progettazione

La passeggiata di Cicerone a Formia La farà un arpinate! ioWebbo

"Abuso edilizio e degrado" a Formia. Questa la segnalazione di una nostra lettrice ... Inoltre di quale riqualificazione urbana si parla Basta farsi una passeggiata in zona, tra l'altro è quella più ...Tra mare cristallino, grotte di tufo e calette raggiungibili solo via mare: Ponza è il posto da visitare in questa Primavera 2023. Il mito di Ponza parte da lontano, lo si può far risalire addirittura ...