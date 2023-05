Formazioni ufficiali Empoli-Salernitana | le scelte dei due tecnici

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Alle 18.30 andrà in scena il match del campionato di Serie A tra. Ecco ledei due allenatori Comunicate ledi, match delle 18.30 di Serie A.(4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Grassi, Marin; Baldanzi, Henderson, Cambiaghi; Caputo. All. Zanetti(3-4-2-1): Ochoa; Bronn, Lovato, Pirola; Sambia, Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Maggiore, Botheim; Dia. All. Paulo Sousa.