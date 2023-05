"La situazione inizia ad essere preoccupante. Forse, se si fossero accorti un po' prima, non saremmo arrivati a questi livelli". Lo ha detto il presidente della Lombardia Attiliodopo gli ultimi casi di violenza a Milano e a due giorni dalla presenza a Milano del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: "Sono anni che parliamo di questa cosa e ci dicono" che come ......d'inchiesta sulledegli anni '70, con riferimento agli episodi di Acca Larentia e Primavalle... episodi criminosi, ma si fa finta non siano mai esistite le stragi di Piazza, Brescia ...La Dea Minerva sorride sotto 'l'acqua 'o linzolu', la maestosadell'Amenano che ... proprio come pipistrelli, hanno sempre vissuto nell'oscuritàe sopraffazioni domestiche, che in una ...

Fontana, su violenze Milano 'c'è stata speculazione politica ... Agenzia ANSA

"La situazione inizia ad essere preoccupante. Forse, se si fossero accorti un po' prima, non saremmo arrivati a questi livelli". (ANSA) ...Il sindaco ammette le proprie responsabilità su degrado e insicurezza ma ancora gioca a rimpiattino: chiede uomini per la sicurezza ma non assume agenti per la polizia locale ...