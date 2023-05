Fondazione Vialli e Mauro | 240mila euro per la ricerca

(Di lunedì 8 maggio 2023) Lamanda in buca l'edizione numero 18 dell'evento golfistico voluto per raccogliere fondi in favore dellasulla sclerosi laterale amiotrofica e raccoglie...

(ANSA) - BARLASSINA, 08 MAG - La Fondazione Vialli e Mauro manda in buca l'edizione numero 18 dell'evento golfistico voluto per raccogliere fondi in favore della ricerca sulla sclerosi laterale ...Al Golf club Barlassina per un evento di Fondazione Vialli e Mauro, Borja Valero parla dell'euroderby in Champions League contro il Milan: "L'Inter ha una marcia in più".