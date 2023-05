Foggia | Malaj confessa di aver ucciso la figlia e il vicino di casa | “Avevo il diavolo nel cervello”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Hato il duplice omicidio. Taulant, 45 anni, il panettiere di origine albanese che tra sabato e domenica a Torremaggiore, in provincia di, ha primail presunto amante della moglie Massimo De Santis. Colpendolo con 20 fendenti nell’androne del condominio. E subito dopo, con la stessa arma, haa coltellate ladi 16 anni, Gessica. Che probabilmente era intervenuta a difesa della madre., Taulantil duplice omicidio L’uomo, rispondendo spontaneamente ai magistrati, ha ammesso la mattanza. Anche se, come hanno riferito i legali, non si sarebbe reso conto che, invece di colpire la moglie stava colpendo su. “Non ho visto nulla.il ...

... uno dei due difensori (l'altro è l'avvocato Michele Maiellaro) di Taulant, 45 anni, il panettiere di origini albanesi ma residente a Torremaggiore, in provincia di, che, nella notte tra ...... uno dei due difensori (l'altro è l'avvocato Michele Maiellaro) di Taulant, 45 anni, il panettiere di origini albanesi ma residente a Torremaggiore, in provincia di, che, nella notte tra ...La loro madre, anche lei originaria dell'Albania, non sarebbe in pericolo di vita ma è ricoverata in ospedale a, in stato di choc. Il 45ennelavorava come panettiere. Per ammazzare De ...

«Li ho macellati e non ho finito»: la storia di Gessica Malaj uccisa ... Open

"Mia moglie ha ammesso il tradimento, ma io volevo separarmi". L'altro figlio, 5 anni, si è salvato nascondendosi dietro il divano.FOGGIA – E’ arrivata la confessione di Taulant Malaj, il 45enne panettiere di origine albanese che domenica ha ucciso la figlia 16enne, e il vicino di casa, il commerciante 51enne Massimo De Santis, c ...