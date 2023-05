Foggia | legale del killer | “Ha chiesto della figlia | non si è reso conto di averla colpita”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 8 maggio 2023) (Adnkronos) – “Ieri chiedeva dov’era lae dove stava. Ha ammesso quello che è successo, ha fatto una ricostruzione di quello che ricordava ma era in uno stato confusionale. Ha ammesso di aver ucciso quello che riteneva l’amantemoglie. Durante il racha detto di non essersiche, invece di colpire la moglie, stava colpendo lacon la quale non c’è mai stato nessun tipo di problema”. Lo dice all’Adnkronos l’avvocato Giacomo Lattanzio, uno dei due difensori (l’altro è l’avvocato Michele Maiellaro) di Taulant Malaj, 45 anni, il panettiere di origini albanesi ma residente a Torremaggiore, in provincia di, che, nella notte tra sabato e domenica, ha prima ucciso a coltellate il presunto amantemoglie Massimo ...