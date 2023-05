Fiorentina | Brocchi | “Amrabat? Se il Barcellona lo vuole…”

(Di lunedì 8 maggio 2023) In vista dell’attesissimo torneo Padel Pro-Am Cup di Viareggio, Christianha rilasciato dichiarazioni importanti ai media presenti per l’occasione. L’ex centrocampista dellaha parlato del futuro della squadra ed in particolare del calciomercato., le parole di“La squadra viola esprime un bellissimo calcio, cosa che è importante in vista della finale di Coppa Italia. Il fatto di averla raggiunta ed essere una potenziale vincitrice anche della Conference è già un ottimo obiettivo. Non si può sempre vincere, ma la stagione attuale sta già dando delle soddisfazioni. Spero che si concluda con la vittoria di un trofeo. Italiano? Penso che stia dimostrando di essere un allenatore con attributi e soprattutto idee, cosa non banale. La sua squadra è bella da vedere, sia per un ...

Si tratta d'altronde dei campioni d'Italia in carica, non deiqualunque, che quest'anno ... Capitolo finale dedicato alla Conference League , con laancora in semifinale. Quest'ultimo ...Si tratta d'altronde dei campioni d'Italia in carica, non deiqualunque, che quest'anno ... Capitolo finale dedicato alla Conference League , con laancora in semifinale. Quest'ultimo ...

Brocchi: “Se il Barcellona vuole Amrabat lo compra. La Fiorentina esprime un ottimo calcio, Italiano…” fiorentinanews.com

In vista dell'attesissimo torneo Padel Pro-Am Cup di Viareggio, Christian Brocchi ha rilasciato dichiarazioni importanti ai media presenti per ...Direttamente da Viareggio, presso il Marco Polo sport center, in occasione dell'inizio del torneo Padel Pro-Am Cup (evento realizzato dalla Reset Marketing, agenzia di sport marketing di ...