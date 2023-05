Fiorentina-Basilea | semifinale Conference League | programma | orario | tv e streaming

(Di lunedì 8 maggio 2023) Arrivato il momento anche per le semifinali di. Il Il prossimo 11 maggio lasi giocherà le prime chance per staccare il biglietto verso la Eden Arena di Praga, sede dell’ultimo atto della terza competizione continentale, contro il. La squadra viola è alla ricerca di un momento storico, poiché potrebbe tornare a giocare una finale europea a distanza di trentatré anni dall’ultima volta. Era la Coppa Uefa 1989/1990, quando la squadra guidata da Ciccio Graziani in panchina e da Roberto Baggio in avanti arrivò alla doppia finale contro la Juventus, venendo sconfitta 3-1 all’andata e non riuscendo nella rimonta al ritorno, chiusosi sullo 0-0. Ilnon sta invece vivendo il momento migliore della propria storia. In una Superdominata dallo ...

Che cosa si augura per il'Spero in un Franchi pieno, ma non ho dubbi sul nostro tifo. ... Lac'è'. Che cosa si sente di dire sulla prestazione odierna 'Nonostante l'impegno ...Ma, lo si sa, questa era una partita con vista: feste e giubilo per il Napoli (tutta la settimana), semifinale di Conference League per lache giovedì affronterà il, quinto nel ...Ilsi avvicina alla semifinale contro ladi Conference League con la sconfitta contro lo Zurigo Giovedì sera lascenderà in campo contro ilnella semifinale d'andata di Conference League. La squadra elvetica si avvicina alla partita con una sconfitta: contro lo Zurigo finisce per 2 - 0 e con ...

Monta la rabbia del Basilea in vista della partita contro la Fiorentina: “E’ un insulto, non veniamo tenuti in considerazione” fiorentinanews.com

Il Il prossimo 11 maggio la Fiorentina si giocherà le prime chance per staccare il biglietto verso la Eden Arena di Praga, sede dell’ultimo atto della terza competizione continentale, contro il ...Difficile analizzare la sconfitta di Napoli: in un clima di festa per lo scudetto, la squadra viola ha creato occasioni e commesso ingenuità. Alcuni big hanno deluso, altri sono stati preservati. In a ...