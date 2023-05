Figo | ' Milan - Inter? Dico nerazzurri e punto su Lautaro'

Lo ha detto l'ex giocatore dell'Inter, Luis, a Parigi per i Laureus Award parlando del derby di semifinale di Champions tra i nerazzurri e il. "Il giocatore decisivo per Inzaghi Quelli ...Lo ha detto l'ex giocatore dell'Inter, Luis, a Parigi per i Laureus Award parlando del derby di semifinale di Champions tra i nerazzurri e il. "Il giocatore decisivo per Inzaghi Quelli ...... lo storico campione portoghese ed ex - Inter, Luisha commentato così l'Euroderby di Champions che vedremo presto in campo fra nerazzurri e ilFIERO DELL'INTER - 'Io sono stato fiero di ...

Figo e l'euro-derby: "Tifo Inter e punto su Lautaro. City meglio del Real, ma Ancelotti..." La Gazzetta dello Sport

“Semifinale Champions tra Milan e Inter Sai cosa mi aspetto, mi auguro che l’Inter arrivi in finale, perché io sono stato fiero di indossare la maglia dell’Inter, ho avuto una fantastica esperienza n ..."I dettagli in Champions sono determinanti e Lautaro Martinez può essere l'uomo giusto. È maturato e ha personalità e fa gol" ...