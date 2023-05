Luisnon nasconde il suo tifo per l'Inter nella semifinale di Champions tra i nerazzurri e il Milan. ...- ha risposto scherzando al giornalista che gli ha chiesto che tipo di partita sarà l'- ......a dedurre che il governo ha buttato dalla finestra un surplus di ben 8 milioni e 999.400! Ma ... che fa piùed è più moderno. Insomma 'come te movi, te fulmino'. L'agenzia - nel rivolgere il ...'Mangiare la pasta in bianco a 26fasolo a Milano'. 'Ci voleva pure la pasta in bianco gourmet: non sapete più cosa inventarvi'. Insomma, interviene un commentatore parafrasando l'ultima ...

Figo e l'euro-derby: "Tifo Inter e punto su Lautaro. City meglio del Real, ma Ancelotti..." La Gazzetta dello Sport

Il portoghese, membro dell'Academy di Laureus, ha parlato del derby di Milano e della Champions, ma anche di Messi e del futuro di Ancelotti ...Campioni del calcio, del tennis e non solo: quando dopo il successo sul campo arrivano i guai, spesso finanziari ...