Fiction | la Rai punta su Mameli e Mike Bongiorno In preparazione un film sulle foibe

(Di lunedì 8 maggio 2023) I nuovi titoli in arrivo, con le serie biografiche su Goffredo, Giacomo Leopardi e, le conferme di Don Matteo con Raoul Bova, Lolita Lobosco con Luisa Ranieri, Imma Tataranni con Vanessa Scalera, Vincenzo Malinconico con Massimiliano Gallo, Il professsore con Alessandro Gassmann. E dopo il successo di ‘Mare Fuori’ la nuova serie young adult ‘Vivere non è un gioco da ragazzi’ di Rolando Ravello, che esordirà tutta insieme il 12 maggio su RaiPlay per poi approdare su Rai1 ate dal 15 maggio. La direttrice di Rai, Maria Pia Ammirati, lo racconta in un’intervista a ‘Repubblica’ in cui parla anche di come sta cambiando il pubblico post pandemia: “I numeri danno indicazioni importanti. Il pubblico sta cambiando. Passata la pandemia, l’euforia degli ascolti legati alla ...

La direttrice di, Maria Pia Ammirati, lo racconta in un'intervista a 'Repubblica' in cui parla anche di come sta cambiando il pubblico post pandemia: 'I numeri danno indicazioni ......ha raccontato il produttore di Picomedia " è previsto un incontro in questi giorni insieme alla. Successivo& Soap IL PATRIARCA2023: anticipazioni, cast e quando inizia Niccolo ...L'attesa durerà poco meno di 24 ore: laha deciso infatti di mandare in onda il finale di stagione dellagià domani sera, lunedì 8 maggio 2023 anziché, come detto, giovedì 11. In questo modo, con una doppia serata evento , si ...

In tv, le colline Unesco protagoniste della fiction Rai Un passo dal cielo ilgazzettino.it

I nuovi titoli in arrivo, con le serie biografiche su Goffredo Mameli, Giacomo Leopardi e Mike Bongiorno, ma le conferme di Don Matteo con Raoul Bova, Lolita Lobosco con Luisa Ranieri, Imma Tataranni ...Il figlio Nicolò Bongiorno ha annunciato l'arrivo di una miniserie che parlerà della vita del padre Mike, uno dei maestri della televisione italiana ...