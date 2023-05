Festa dell’Europa | l’universo femminile con la Toscana delle Donne

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 8 maggio 2023)al centro dellapromossa dalla. Si intitola “Intelletto” ed è la giornata-evento organizzata dal progetto della Regione, in occasione dellache si celebra il 9 maggio. La Giornatacommemora la firma della “dichiarazione Schuman”, avvenuta il 9 maggio 1950. Si trattava di un piano ambizioso per garantire una pace a lungo termine nell’Europa del dopoguerra, considerato l’inizio di quella che oggi è l’Unione europea. La, per l’occasione, promuove una giornata, interamente finanziata dai Fondi ...