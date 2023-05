Festa della mamma | regali fai da te per farla sentire speciale

(Di lunedì 8 maggio 2023) Laci è sempre vicina nel momento del bisogno, sa sempre come consolarci e ci capisce al primo sguardo. Anche se le dimostriamo il nostro affetto ogni giorno, possiamo approfittare di una data dedicata interamente a lei per. Mancano pochi giorni alla...

... da dove hanno salutato la folla TEMPO VARIABILE " Una giornata disegnata dal rischio pioggia : infatti, come ha dichiarato la Bbc nel suo bollettino meteorologico, per oggi nel centro...In preda al panico, la coppia decide di caricare il corpovittima sul sedile posteriore e dirigersi alladi Richard, sperando che quest'ultima possa aiutarli. Una volta arrivati tentano ...Essendo infatti l'ultimo turno di campionato, coinciderà con lascudetto del Napoli, che si è ... pronti a godersi una giornata da sogno in cui capitan Di Lorenzo alzerà il terzo scudetto...

La ricorrenza dell’8 maggio, precisa infatti il Sindaco, è stata istituita in occasione dell’anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant, padre dell’umanitarismo moderno. Anche quest’anno la ...Ad assistere alla festa azzurra, ieri, anche molti giornalisti arrivati per seguire la Fiorentina, squadra che ad inizio match ha reso ...