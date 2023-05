Ferrari | Leclerc settimo a Miami | ' C' è tanto lavoro da fare'

(Di lunedì 8 maggio 2023)- " C'èda, c'è feeling nelle condizioni ideali ma appena escì un pò tutto si fa difficile . Non ce la facevo a girare la macchina , proprio zero, e dovevo stare attento a non ...

Le parole di Charles dopo il GP di Miami, dove ha chiuso al 7° ...Queste le parole di Charles dopo il settimo posto nel Gran Premio di Miami , valevole per la quinta tappa del Mondiale 2023 di Formula 1 . Il monegasco della non è riuscito a ...

Gp di Miami: Leclerc, “In Ferrari abbiamo tanto lavoro da fare” Virgilio Sport

Baku già lontana I passi avanti di Baku, con le due pole position e i due piazzamenti sul podio nella gara Sprint e nel GP della domenica, avevano forse fatto illudere i tifosi… Leggi ...Ferrari Team Principal Frederic Vasseur has admitted that the Miami Grand Prix had left the Italian glamour outfit with significant issues to address. © ANSA ...