Ferrari come il gambero | passi avanti in qualifica | ma che fatica in gara

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 maggio 2023) Se lafosse un animale quale sarebbe? Con ogni probabilità ile il weekend del GP di Miami 2023, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1, l’ha ribadito. La Rossa ha infatti vissuto un fine settimana a due facce bene, partito in maniera discreta ma terminato senza grandi sorrisi. Dallasono infatti arrivati segnali positivi, non solo con il terzo posto di Carlos Sainz ma in generale dal passo. Pur essendo risaputo che con i ‘se’ e con i ‘ma’ non si fa la storia, resta da chiedersi dove sarebbe arrivato Charles Leclerc senza quell’errore che poi ha comportato la bandiera rossa. Fatto sta che si erano visti dei, anche rispetto a inizio stagione, poi non confermati in. Il team di Maranello ha infatti vissuto una domenica anonima, ...