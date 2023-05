Fernando Alonso | “Ora vogliamo qualcosa di più”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 maggio 2023) Altro podio in cascina perche si è piazzato al terzo posto dietro al duo delle imprendibili RedBull. La sua comunque è stata un’ottima gara, ma a questo punto il pilota della Aston Martin non si accontenta e spera di avere già ad Imola un altro salto in avanti. Intanto, ieri ha parlato al termine della corsa e dunque riportiamo le sue parole riprese dal sito ufficiale della Formula 1. (Credit foto – pagina Facebook Aston Martin Phnom Penh)Queste dunque le parole diriportate sul sito ufficiale della Formula 1: “La macchina è fantastica ed era un po’ da sola nella corsa oggi. Non c’era molto da fare davanti a noi con le Red Bull e dietro di noi. Ci aspettavamo un’opposizione più solida, ma le Ferrari sono andate peggio di quanto aspettato. Non è semplice, non è mai semplice, ma ...