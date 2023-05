Fedez e Emma Marrone hanno litigato la prima volta che si sono conosciuti | il retroscena – VIDEO

(Di lunedì 8 maggio 2023)diventati amici dopo un litigio! Ospite di “Muschio Selvaggio”, il podcast del rapper, la cantautrice salentina ha ascoltato divertita le parole del collega.lache sivistisiall’Università di Torino per un incontro su... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

E fin qui tutto è andato bene traed. A un certo punto, l'amatissima cantante di Ogni volta è così avrebbe iniziato a parlare di come fa le polpette, dando dei consigli. Questo avrebbe ...Marrone hanno litigato la prima volta che si sono vistisi sono conosciuti all'Università di Torino per un incontro su Twitter: "Io e te ci conosciamo da tanti anni. Era il ..., il retroscena sul litigio Durante la puntata del podcast, il primo a parlare in vista dell'intervista è stato proprioche ha raccontato riferendosi ad: 'Io e te ci ...

Fedez ha litigato con Emma il giorno in cui si sono conosciuti: il ... Novella 2000

Fedez e Emma Marrone hanno litigato la prima volta che si sono conosciuti: il divertente retroscena del 2012: "Te lo ricordi".Nel corso del podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha raccontato insieme ad Emma Marrone un particolare litigio che hanno avuto.