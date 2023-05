(Di lunedì 8 maggio 2023) Milano, 8 mag —verràper aver fattodila figlia Diana, di nemmeno un anno e mezzo, abbandonandola per sei giorni nel luglio dello scorso anno: lo ha stabilito la Corte d’Assise di Milano rigettando la richiesta della difesa di unasulla «capacità di stare in giudizio» dell’imputata. Anche i pm Francesco De Tommasi e Rosaria Stagnaro si erano associati nel chiedere il rigetto dell’istanza, sostenendo che la donna ha sempre dimostrato di essere pienamente «lucida e consapevole». A processo iniziato la difesa potrà chiedere unasulla capacità di intendere e volere al momento dei fatti., rigettata richiesta di...

Fece morire la bimba di stenti, negata perizia psichiatrica ad Alessia Pifferi: sarà processata Il Primato Nazionale

La corte d'Assise del tribunale di Milano ha respinto la richiesta di una perizia psichiatrica su Alessia Pifferi, che nel luglio 2022 abbandonò la di un anno e mezzo per seguire il compagno. La difes ...