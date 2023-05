Fasi finali campionati giovanili | U15 e U14 ancora in corsa! Bene anche l’U18

Leggi su seriea24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il ricco week end di derby fra Sassuolo e Bologna ha visto giocarsi match importantia livello giovanile. L’Under 15 di Cris Gilioli è stata impegnata contro i felsinei al Mapei Football Center nella gara d’andata degli Ottavi di Finale del campionato, ne è scaturito un pareggio a reti inviolate che rimanda il discorso qualificazione alla gara di ritorno, in programma domenica 14 maggio alle ore 11,30 a Bologna. In palio ci sarà l’accesso ai quarti di finale. L’Under 14 di Daniele Annese ha invece vinto 2-1 a Bologna il match valevole per la seconda giornata della Fase Interregionale grazie ad una doppietta di Boateng. Dopo due giornate il gironcino che qualificherà per la Fase Finale Nazionale in programma a Coverciano solo la prima classificata vede il Parma a quota 6, Empoli e Sassuolo a 3, Bologna a 0. Si deciderà quindi tutto domenica prossima 14 maggio con ...