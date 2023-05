Farnesina | gli italiani lascino immediatamente l' Ucraina Pesanti attacchi missilistici a Kiev

(Di lunedì 8 maggio 2023) «Si continuano a registrare sempre piùe in tutto il territorio ucraino. Si raccomanda la massima prudenza. Tutti i viaggi verso l’, a qualsiasi titolo,...

... Ambasciata +38 0503102111, Unità di Crisi+39 0636225 . Nelle ultime ore sono molte le ... Le compagnie di trasporto polacche eoperatori indipendenti chiedono il ripristino dei permessi ...E' quanto si legge sul sito Viaggiare Sicuri, gestito dall'Unità di Crisi della, in un ...occupanti stanno già cercando cittadini che non assolvono ai loro obblighi militari. Il nemico ...E' quanto si legge sul sito Viaggiare Sicuri, gestito dall'Unità di Crisi della, in un aggiornamento odierno pubblicato anche sulla homepage dell'ambasciata d'Italia a Kiev. L'esercito di ...

Farnesina: "Gli italiani lascino immediatamente l'Ucraina. Sempre ... Agenzia ANSA

E' quanto si legge sul sito Viaggiare Sicuri, gestito dall’Unità di Crisi della Farnesina, in un aggiornamento odierno pubblicato anche sulla homepage dell’ambasciata d’Italia a Kiev. L'esercito di ..."Si continuano a registrare sempre più pesanti attacchi missilistici a Kiev e in tutto il territorio ucraino. Si raccomanda la massima prudenza. Tutti i viaggi verso l'Ucraina, a qualsiasi titolo, son ...