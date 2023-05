Famoso attore della serie TV “Doc-Nelle tue mani” confessa | “Sono stato salvato da un sacerdote”

Leggi su lalucedimaria

(Di lunedì 8 maggio 2023) Così come per il noto, cisituazioni in cui molti incorrono, e che segnano uno spartiacque nella vita: una crisi matrimoniale, una malattia, una perditafede. In questi frangenti così delicati, è importante avere accanto figure di riferimento, dotate di saggezza. C’è un adagio che va per la maggiore negli ultimi anni, L'articolo proviene da La Luce di Maria.