Faenza | maxi incendio a distilleria Caviro | 15 silos in fiamme

(Di lunedì 8 maggio 2023)e fumo nero nello stabilimentodi, nel Ravennate, dove dalle 12 i vigili del fuoco sono impegnati con dieci squadre per domare l'. Sul loro profilo twitter i pompieri sottolineano che "sono interessati dalle15da 200 metri cubi di alcol. Nessuna persona risulta coinvolta". A quanto si apprende i lavoratori dell'azienda avrebbero sentito prima una forte esplosione, seguita poi da altre minori. Immediatamente è stato attivato il protocollo sicurezza per evacuare tutti gli uffici e il sito.

Unincendio è scoppiato allo stabilimento del gruppo Caviro , grande cooperativa vitivinicola di, nella mattinata di lunedì 8 maggio. Cosa è successo a. La comunicazione dei Vigili ...... entrando in studio, ha commentato le drammatiche immagini che la regia ha mandato in onda nel... intervenuto in diretta da, il quale ha fatto inquadrare il torrente Lamone, che ieri è ...gli sfollati si sono rifugiati nel palazzetto dello sport. Preoccupano anche altri corsi d'... "Eureka" ha evidenziato l'esistenza di tre- associazioni criminali finalizzate al traffico ...

Faenza, maxi incendio alla Caviro: fiamme, fumo ed esplosioni il Resto del Carlino

A distanza di una settimana dal maltempo e dal fango, divampa un rogo all'interno delle distillerie nel ravennate: la colonna di fumo è visibile da diversi chilometri di distanza ...