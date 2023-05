Faenza | in fiamme la distilleria del Tavernello L’appello del sindaco | «Allontanatevi dalla zona» – Il video

(Di lunedì 8 maggio 2023) Paura in provincia di Ravenna. Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, 8 maggio, nellaCaviro di, nota per la produzione del vino in cartone. La colonna di fumo è visibile da diversi chilometri di distanza, creando anche lunghe code sulla vicina autostrada A14. Sul posto sono intervenute diverse squadre di Vigili del Fuoco per domare le, ma anche per facilitare le operazioni di evacuazione dei dipendenti dellae delle altre aziende vicine. Secondo quanto riferito dalle autorità, sono andati a fuoco 15 silos da 200 metri cubi di alcol. Come reso noto dai Vigili del Fuoco su Twitter, «le operazioni, iniziate intorno alle 12, sono in corso. Nessuna persona risulta coinvolta». Massimo Isola,di ...

