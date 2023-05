Faenza | grosso incendio in una distilleria | video

Lunedì mattina si è sviluppato un grande incendio in uno stabilimento della cooperativa vinicola Caviro a, in Emilia - Romagna. Lo stabilimento ...Infatti, alle ore 12.00 è divampato unincendio presso lo stabilimento 'Caviro' inche ha coinvolto 15 serbatoi contenenti alcool etilico per una quantità di 200 m3 ciascuno.Tassinari (FI): 'Colpita la più grande cooperativa vitivinicola in Italia' 'Unincendio è scoppiato questa mattina (lunedì, ndr) presso gli stabilimenti della Caviro di, in provincia di ...

Faenza, grosso incendio in distilleria: evacuate 530 persone - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Il Comune ha deciso di fare evacuare i residenti nel raggio di un chilometro: l'accoglienza nella stessa palestra degli sfollati del maltempo Un grosso incendio è scoppiato questa mattina all'azienda… ...A Faenza si continua a pulire dal fango dopo un’alluvione che statisticamente accade molto di rado, in attesa di nuove piogge ...