Faenza | a fuoco lo stabilimento vinicolo di Caviro | evacuati i lavoratori anche delle aziende vicine Nella fabbrica viene prodotto anche il Tavernello

... la cantina Caviro di, nota soprattutto per la produzione del vino in cartone Tavernello, sta bruciando dalla tarda mattinata di oggi. Squadre dei Vigili delgià presenti in città, per ......di, dopo diverse esplosioni sentite distintamente in zona. Il fumo nero è ben visibile da chilometri di distanza. Sono in corso evacuazioni dalle aziende vicine. Sul posto i vigili del. ...... tra le aziende colpite dal maltempo trae Bagnacavallo". La Confartigianato ha verificato come imprese, centinaia di persone al lavoro, tra cittadini, vigili del, protezione civile, ...

Fiamme nella distilleria: Vigili del Fuoco in azione per domare l'incendio RavennaToday

Sul posto sono intervenute varie squadre di vigili del fuoco, per domare le fiamme e per agevolare l'evacuazione dell'imprese vicine ...Paura vicino Ravenna. Un vasto incendio ha colpito in mattinata la cantina vinicola Caviro di Faenza, nel Ravennate. La colonna di fumo è visibile da diversi chilometri di distanza. Sul ...