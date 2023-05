Faenza | a fuoco il gigantesco stabilimento vinicolo Caviro del Tavernello vicino all' A14 | evacuati i lavoratori anche delle aziende vicine

(Di lunedì 8 maggio 2023) In fiamme l'enormedove si produce il vino. Paura in Romagna, a, in provincia di Ravenna, proprio nelle zone alluvionate fino all'altro ieri. Un vasto...

...vasto incendio alla distilleria Caviro di, nel Ravennate. Una fitta colonna di fumo è visibile da diversi chilometri di distanza. Sul luogo sono impegnate diverse squadre dei vigili del...... la cantina Caviro di, nota soprattutto per la produzione del vino in cartone Tavernello, sta bruciando dalla tarda mattinata di oggi. Squadre dei Vigili delgià presenti in città, per ...I vigili dele le forze dell'ordine sono sul posto al lavoro per evacuare i lavoratori delle aziende vicine e intervenire'. Lo ha scritto sui social il sindaco di, Massimo Isola.

Fiamme nella distilleria: Vigili del Fuoco in azione per domare l'incendio RavennaToday

Un enorme incendio è divampato oggi in un’azienda di Faenza dove fiamme alte e una colonna di fumo nero alta nel cielo ha fatto scattare una maxi emergenza con numerose squadre di vigili del fuoco sul ...In fiamme l'enorme stabilimento dove si produce il vino Tavernello. Paura in Romagna, a Faenza, in provincia di Ravenna, proprio nelle zone alluvionate fino all'altro ieri. Un ...