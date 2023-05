F1 | per la Ferrari non c’è nulla di “Magic” a Miami Baku solo un fuoco di paglia? La Rossa si avvicina a Imola in tono minore

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 maggio 2023) L’Azerbaigian è soprannominato “Terra del” in virtù della presenza dello Yanar Dag, ovvero “La montagna che brucia”, una piccola altura famosa per essere caratterizzata da fiamme che escono incessantemente dal sottosuolo. Per la, invece, ilazero si è rivelato letteralmente di. A, l’incoraggiante risultato dinon è stato ripetuto e la Scuderia di Maranello è regredita in maniera inquietante. In primis, Charles Leclerc ha completamente bucato l’appuntamento della Florida. Sulle coste del Mar Caspio, il monegasco aveva saputo fare la differenza in positivo, portando la SF-23 anche oltre il suo potenziale. Tanta della farina con cui è stata cucinata la gustosa pagnottella caucasica proveniva proprio dal sacco del venticinquenne del Principato, il ...