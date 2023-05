(Di lunedì 8 maggio 2023) "Unache ci hatoperché dalle qualifiche alla domenica i riscontri della macchina sono stati molto diversi e non sappiamo i motivi. Non è stato tanto un problema di ...

Lo ha detto, a Sky Sport, il Team Principal della Ferrari, Frederic, commentando la prova della Rosse a. Quanto ai piloti, i piloti, l'ingegnere francese ha evidenziato le differenze ...: "Dobbiamo essere più costanti". Il Gp diapre molte domande anche al general manager della Ferrari. "È stata una gara strana, dobbiamo aprire gli occhi e capire perché non eravamo in ...Fredcontinua con il suo piano che prevede l'introduzione di sviluppi costanti per cercare, ... Intanto asulla SF - 23 sono arrivati gli aggiornamenti annunciati che riguardano diverse ...

F1: Miami; Vasseur, gara che ci lascia sensazioni strane Agenzia ANSA

Il trionfo di Max Verstappen e della Red Bull a Miami. Sul circuito della Florida, sede del quinto round del Mondiale 2023 di F1, l'olandese ha bastonato tutti, sciorinando una delle sue migliori pres ...Il Cavallino si lecca le ferite dopo il brutto GP di Miami. Il monegasco: "C'è davvero tanto lavoro da fare". Lo spagnolo: "Da qui a Montmelo' tanto lavoro sugli assetti" ...