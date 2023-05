F1 | Max Verstappen risponde ai fischi | “A me interessa solo correre e vincere | facciano pure…”

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il fine settimana del Gran Premio di Miami ha avuto due soli “nei” per Max. Nel weekend statunitense, infatti, l’olandese ha commesso un errore nel corso della Q3 che, sommato alla bandiera rossa provocata da Charles Leclerc, gli è costato la partenza dalla nona casella della griglia. Un passo falso che ha ampiamente rimediato con 57 giri in gara che hanno rasentato la perfezione. Ma, a questo punto, qual è il secondo “neo” del fine settimana sul tracciato della Florida per il campione del mondo in carica? Bisogna tornare al Gran Premio di ieri. Anzi, per essere precisi, è sufficiente andare al pre-gara ed al post-gara. Il portacolori del team Red Bull, infatti, è stato pesantementeato e ricoperto di “booo” dal vastissimo pubblico assiepato sulle tribune fuori dall’Hard Rock Stadium. Nel corso della presentazione dei piloti, momento ...