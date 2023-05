F1 | Luigi Mazzola | “La SF-23 è una macchina sbagliata | non c’è molto altro da dire…”

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il quinto appuntamento del Mondiale 2023 di F1 è alle spalle e in casa Ferrari si è costretti a fare i conti con un’altra controprestazione. Il quinto e settimo posto dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc sono chiaramente legati a una vettura che, soprattutto in gara, ha messo in mostra una serie di criticità. Problematiche che impediscono ai due piloti di avere un rendimento costante, diversamente rispetto a quanto accade nelle qualifiche. Ci si chiede come sia possibile. Una spiegazione l’ha fornita l’ingegner, ex figura autorevole della scuderia di Maranello, che nel corso di Race Anatomy su Sky Sport ha valutato la situazione in manierachiara. “Non c’èda dire, alla fine la Ferrari SF-23 è una. Si continua a girare ...